ЗМІ: Президента Уругваю висунули на Нобелівську премію миру за легалізацію марихуани
Президента Уругваю Хосе Мухіку висунуто на здобуття Нобелівської премії миру 2014 року
Його кандидатуру представили ліва партія Frente Amplio, об'єднання фермерів PlantaTuPlanta і голландський Інститут миру з наркотиками. Нагородити уругвайського лідера пропонується за легалізацію виробництва та продажу марихуани, повідомляє NEWsru.com з посиланням на американське видання The Huffington Post.
"Я дуже вдячний за таку високу честь. Ми лише запропонували спробувати інший шлях, оскільки репресії вже не працюють. Ми не знаємо, чи вийде у нас. І просимо підтримки в науковому підході до розуміння, що наркоманія не є хорошою річчю. Ми пропонуємо боротися не з марихуаною, а з наркотрафіком", - цитує The Huffington Post виступ Мухіки в Гавані в рамках саміту латиноамериканських лідерів.
Читайте такожВ Уругваї відкрили курси з вирощування конопельПрезидент Уругваю і його прихильники вважають, що легалізація виробництва і продажу марихуани позбавить доходів наркоторговців і допоможе в боротьбі з наркозлочинністю, пише видання. Це може спрацювати, на відміну від заборонної політики, яка все одно не утримує людей від куріння, стверджує уругвайський лідер.
Голландський суспільний Інститут миру з наркотиками звернувся до Нобелівського комітету з проханням віддати премію миру Мухіку ще минулого місяця. "Замість того, щоб озлоблюватися і мститися політичним супротивникам, він став справжнім демократом і обраний Президентом Уругваю", - говориться в листі.
Мухіка, якого часто називають найбіднішим Президентом у світі, минулого року вже номінувався на Нобелівську премію. Тоді його кандидатуру підтримав, наприклад, екс-Президент СРСР Михайло Горбачов, але нагорода дісталася Організації із заборони хімічної зброї.
Мухіка і його дружина - колишній партизан і нинішній сенатор Лусія Тополанські - жертвують велику частину своїх зарплат до фонду будівництва житла для бідних, залишаючи собі дуже скромні суми на найнеобхідніше.
Після завершення терміну повноважень Мухіка хоче усиновити 30-40 дітей і підлітків зі свого району. Чергові президентські вибори відбудуться в Уругваї восени 2014 року.