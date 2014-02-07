ЗМІ: Президента Уругваю висунули на Нобелівську премію миру за легалізацію марихуани

Його кандидатуру представили ліва партія Frente Amplio, об'єднання фермерів PlantaTuPlanta і голландський Інститут миру з наркотиками. Нагородити уругвайського лідера пропонується за легалізацію виробництва та продажу марихуани, повідомляє NEWsru.com з посиланням на американське видання The Huffington Post.

"Я дуже вдячний за таку високу честь. Ми лише запропонували спробувати інший шлях, оскільки репресії вже не працюють. Ми не знаємо, чи вийде у нас. І просимо підтримки в науковому підході до розуміння, що наркоманія не є хорошою річчю. Ми пропонуємо боротися не з марихуаною, а з наркотрафіком", - цитує The Huffington Post виступ Мухіки в Гавані в рамках саміту латиноамериканських лідерів.

Читайте такожВ Уругваї відкрили курси з вирощування конопельПрезидент Уругваю і його прихильники вважають, що легалізація виробництва і продажу марихуани позбавить доходів наркоторговців і допоможе в боротьбі з наркозлочинністю, пише видання. Це може спрацювати, на відміну від заборонної політики, яка все одно не утримує людей від куріння, стверджує уругвайський лідер.

Голландський суспільний Інститут миру з наркотиками звернувся до Нобелівського комітету з проханням віддати премію миру Мухіку ще минулого місяця. "Замість того, щоб озлоблюватися і мститися політичним супротивникам, він став справжнім демократом і обраний Президентом Уругваю", - говориться в листі.

Мухіка, якого часто називають найбіднішим Президентом у світі, минулого року вже номінувався на Нобелівську премію. Тоді його кандидатуру підтримав, наприклад, екс-Президент СРСР Михайло Горбачов, але нагорода дісталася Організації із заборони хімічної зброї.

Мухіка і його дружина - колишній партизан і нинішній сенатор Лусія Тополанські - жертвують велику частину своїх зарплат до фонду будівництва житла для бідних, залишаючи собі дуже скромні суми на найнеобхідніше.

Після завершення терміну повноважень Мухіка хоче усиновити 30-40 дітей і підлітків зі свого району. Чергові президентські вибори відбудуться в Уругваї восени 2014 року.