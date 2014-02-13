У Нідерландах розробили акваріум, яким керує золота рибка

Рухи рибки відстежує камера, встановлена над акваріумом і спрямована на його дно. Акваріум, в свою чергу, закріплений на колісній платформі. Якщо камера зафіксувала, що рибка перемістилася в ліву частину резервуара, то платформа рушить ліворуч, а якщо в праву частину - праворуч.

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Установка отримала назву Fish on Wheels («Риба на колесах»). За обробку зображень з камери в ній відповідає мікрокомп'ютер Beagleboard. Він відсилає команди на мікроконтролер Arduino, який управляє колісної платформою. Платформу приводить в рух електродвигун.

розробники самоходного акваріума вказали, що мета проекту Fish on Wheels - «звільнити риб у всьому світі». Вони також висловили надію, що їхня установка посприяє появі нових засобів пересування для домашніх улюбленців, адже вони повинні «вільно подорожувати світом». Як пише Лента.ру

У число інших проектів Studio Diip входять система розпізнавання автомобільних номерів, установка для відеозапису сеансів гри в карти і «розпізнавач овочів». Остання розробка «розпізнає» овочі, поміщені на стіл, і показує рецепти, в яких вони використовуються.