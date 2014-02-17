Мережа шведських фітнес-клубів заборонила відвідувачам фотографувати себе в роздягальнях

Компанія Friskis&Svettis, що володіє мережею фітнес-центрів у шведській столиці, прийняла рішення не дозволяти відвідувачам робити "селфі" - знімати самих себе на мобільні телефони або фотоапарати - в кімнатах для переодягання. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Причина - можливість появи на задньому плані інших відвідувачів, які зовсім не бажають бути відображеними в такій ситуації.

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"Людина може бути роздягнена або одягнена тільки наполовину. Іншими словами, в роздягальні вона більш вразлива, ніж в тренувальному залі", - пояснила рішення керівництва прес-секретар компанії Лотта Тернберг в інтерв'ю Шведському радіо. Хоча, за її словами, і там далеко не всі бажають з'явитися на чужій фотографії.