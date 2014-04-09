У Ватикані завели яструба для захисту голубів Папи

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на релігійне видання "Вірити".

Яструб пройшов курс дресування в розпліднику на півночі Італії. У Ватикані опікати птаха доручено особистій папській гвардії.

Читайте такожНа голубів, випущених Папою Римським після молитви за Україну, напав воронВсі ці заходи вжито для того, щоб не повторилися більше епізоди, коли випущені Папою голуби зазнавали нападів з боку чайок, які давно господарюють на площі Святого Петра.

26 січня на очах багатотисячної юрби білі голуби, випущені Франциском і дітьми, були на смерть закльовані чайками та воронами.