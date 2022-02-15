На слуханнях у його справі було сказано, що він, перебуваючи у відпустках в період з лютого 2019 по липень 2020 року, три рази вживав наркотики.

Командора поліції Лондона Джуліана Беннета звинуватили в тому, що він під час відпустки у Франції вживав марихуана, ЛСД і галюциногенні гриби.

Командор - п'ятий за старшинством чин поліцейського управління Лондона. Головне ж у цьому звинуваченні те, що раніше Беннет був одним з авторів сратегії поліцейських сил по боротьбі з наркотиками, повідомляє Бі-бі-сі.

На слуханнях у його справі, що почалися 14 лютого, було сказано, що він, перебуваючи у відпустках в період з лютого 2019 по липень 2020 року, три рази вживав наркотики.

Йому також закидають, що в липні 2020 року він відмовився здати аналіз на наявність наркотичних речовин, після того, як йому було сказано, що є вагомі підстави підозрювати його у вживанні канабісу.

У той час він, згідно з матеріалами справи, стверджував, що приймав каннабідіол в медичних цілях. У звинуваченні йдеться, що "він знав, що це-неправда".

Також на слуханнях була представлена фотографія, відправлена по мессендежру WhatsApp, на якій видно, що на столі лежить марихуана.

Голова на слуханнях, Джеймс Тамбридж прийняв рішення дати адвокатам Беннета додатковий час на ознайомлення з матеріалами обвинувачення.

Вони заявили, що процес не буде справедливим, тому що вони не отримали всі повідомлення на WhatsApp, електронні листи та SMS-повідомлення з матеріалів обвинувачення, які їм необхідні для вибудовування захисту.

Захисник Беннета сказав, що свідок, як йому здалося, спеціально відбирав "ласі шматочки", тобто не всі повідомлення, а тільки ті, які вкладалися в канву звинувачення.

Однак адвокат Марк Лей-Морган, який представляє поліцію, заявив, що вони розкрили всі відповідні матеріали.

Командор Беннет був відсторонений від посади зі збереженням зарплати з липня 2021 року до закінчення розслідування, проведеного управлінням професійних стандартів столичної поліції.

В офіційній заяві поліції йдеться, що якщо ці звинувачення будуть доведені, то це буде вважатися дуже серйозним порушенням з боку Беннета.

Вас також можуть зацікавити новини: