Правоохоронці затримали трьох збувачів наркотичних речовин.

В Тернопільській області правоохоронці перекрили канал збуту марихуани та амфетаміну, вилучивши понад 100 кг продукції на 3,5 млн грн.

Про інцидент повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб упродовж липня 2020 – жовтня 2021 року систематично збували марихуану та амфетамін наркозалежним громадянам. Крім того, організатор за місцем свого проживання та у лісопосадках вирощував коноплі, які згодом переробляли на наркосировину.

Правоохоронці затримали трьох осіб під час збуту наркотиків.

Читайте такожКокаїн у банці з супом: в Україні іноземця засудили за перевезення наркотиків (фото)Зазначається, що під час обшуку за місцем їхнього проживання вилучено понад 100 кг марихуани, лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки й автомобіль, в якому виявлено близько 2 кг марихуани, 10 г амфетаміну та зброю.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин на чорному ринку становить близько 3,5 млн грн.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Раніше стало відомо, що в Київській області правоохоронці зупинили легкове авто за порушення правил дорожнього руху. В машині знайшли п'ять мішків конопель. Затримані "друзі дитинства", які їхали в авто.

Автор: Світлана Макринська