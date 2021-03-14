За словами племінниці, бан в Twitter і скасування турніру Професійної асоціації гольфу на полях, що належать Трампу, "ймовірно, найгірші речі, які трапилися з ним за останні чотири роки".

Блокування колишнього глави Білого дому Дональда Трампа в Twitter засмутило його більше, ніж програш демократу Джо Байдену на президентських виборах.

Про це заявила клінічний психолог і племінниця екс-президента Мері Трамп в інтерв'ю виданню Insider.

За її словами, бан в Twitter і скасування турніру Професійної асоціації гольфу на полях, що належать Трампу, "ймовірно, найгірші речі, які трапилися з ним за останні чотири роки".

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"Як він справляється без Twitter? Тому що навіть він повинен розуміти, що люди насправді не звертають на нього стільки уваги, як раніше", - сказала Трамп.

Нагадаємо, в січні 2021 року адміністрація соціальної мережі Twitter назавжди заблокувала доступ до аккаунту чинного президента США Дональда Трампа.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні був введений режим НС і комендантська година.

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа Facebook і Instagram були заблоковані.

8 січня 2021 року Російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала Трампу перейти на російські соцмережі Facebook, Instagram (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

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Автор: Денис Прядко