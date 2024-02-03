Свій день народження мешканка Чикаго відсвяткувала 29 січня.

Мешканка Сполучених Штатів Америки Рубі Уоррен відсвяткувала на початку тижня свій 103-й день народження і розкрила, у чому полягає її секрет довгого життя.

Свято старожилка Чикаго зустріла 29 січня в оточенні близьких і друзів, з "іменинною" короною на голові. За словами Уоррен, головне проживати життя без почуття ненависті та вірити в Бога.

"Поважати своїх батьків та ближніх, любити один одного, жити без ненависті. Мати Бога у своєму житті", - сказала Уоррен Fox32.

Також американка додала, що Чикаго помітно змінився з часів, коли вона ще була маленькою дівчинкою. Тепер там багато стріляють і це вже зовсім інше століття.

"Тут багато стріляють, і це зовсім інший час у порівнянні з тим, коли я росла", - додала вона.

Секрет довголіття від 100-річного дідуся з Шотландії

Тим часом шотландець Роберт Бернс Гарроу, який у 2023 році відсвяткував круглу дату (100 років), каже, що його секрет довголіття пов'язаний з харчуванням.

Чоловік пройшов Другу світову війну й служив в Африці, Італії та Греції. Однак зазначає, що довго живе завдяки вівсянці та міцному віскі.

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