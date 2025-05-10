За словами відомого бізнесмена, найбільший вплив ШІ матиме на читання та письмо, а не на математику.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект вирішить одну з найскладніших проблем, з якою коли-небудь стикалися комп'ютери, передає Jason Deegan.

Він вважає, що чат-боти на базі штучного інтелекту можуть стати особистими репетиторами для студентів, проте не лише для зазубрювання або виконання математичних вправ.

Гейтс наголосив, що впродовж наступних 18 місяців штучний інтелект зможе підтримувати дітей у розвитку їхніх навичок читання та письма у спосіб, який не буде поступатися зворотному зв'язку від справжнього вчителя.

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За його словами, сучасні моделі ШІ вже показують "чудове" розуміння тексту, завдяки чому відкривається доступ до інструментів, які можуть давати студентам особисті поради щодо того, як писати есе, розширити свій словниковий запас або ж поділитися своїми ідеями. Гейтс підкреслив, що скоро ШІ стане "таким же хорошим репетитором, як і будь-яка людина".

"Це бачення резонує. Зрештою, багато студентів сьогодні вже використовують додатки для перевірки граматики чи конспектування текстів. Але Гейтс бачить дещо глибше: ШІ, який може запропонувати змістовні коментарі щодо структури, тональності та ясності тексту - елементів, які, як відомо, важко оцінити традиційному програмному забезпеченню", - йдеться у матеріалі Jason Deegan.

Також Гейтс вважає, що найбільший вплив ШІ матиме на читання та письмо, а не на математику.

"Це може здатися нелогічним. Зрештою, хіба ШІ не побудований на математиці? Але розуміння того, як хтось висловлює ідею, і допомога йому висловити її краще, вимагає іншого типу інтелекту - такого, що поєднує логіку, емпатію та інтуїцію", - пояснили у виданні.

Білл Гейтс - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Білл Гейтс звинуватив американського мільярдера Ілона Маска у "вбивстві" дітей в бідних країнах. За його словами, Маск несе відповідальність за смерті дітей у найбідніших країнах світу, які сталися через закриття американського агентства з міжнародної допомоги і розвитку (USAID).

Також стало відомо, що Гейтс роздасть майже все своє багатство бідним і хворим. Він зазначив, що гроші будуть виділятися на три основні напрямки - зміцнення здоров'я дітей і матерів, боротьба з інфекційними захворюваннями та бідністю.

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