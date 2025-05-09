Щоправда, станом на зараз, навіть якщо Гейтс роздасть 99% своїх грошей, то все одно залишиться мільярдером.

Колись найбагатша людина у світі та засновник Microsoft Білл Гейтс пообіцяв роздати "практично все" своє багатство через свій фонд, після чого він припинить існування 31 грудня 2045 року.

Гейтс сказав, що фонд витратить понад $200 млрд протягом наступних 20 років, пише Axios. Гейтс, статки якого Forbes оцінює в понад $112 млрд, повідомив, що спочатку планувалося закрити фонд через кілька десятиліть після його смерті і смерті його тодішньої дружини.

Тепер Гейтс вважає, що "коротші терміни" здійсненні.

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На запитання, чим зумовлене це рішення, в інтерв'ю Бі-бі-сі Гейтс відповів, що за 20 років у світі будуть інші багаті люди, і вони краще розумітимуть, як допомогти людям розв'язувати проблеми.

"Тут справа в терміновості. Ми можемо витрачати набагато більше, якщо тільки не збираємося жити вічно, і я знаю, що ці витрати відповідатимуть моїм цінностям", - пояснив свій вчинок мільярдер.

Гейтс розповів, що гроші будуть виділятися на три основні напрямки - зміцнення здоров'я дітей і матерів, боротьба з інфекційними захворюваннями та бідністю.

"Неясно, чи продовжать найбагатші країни світу захищати своїх найбідніших людей. Але єдине, що ми можемо гарантувати - це те, що фонд Гейтса буде підтримувати зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти людям і країнам вибратися зі злиднів", - акцентував Гейтс.

Щоправда, станом на зараз, навіть якщо Гейтс роздасть 99% своїх грошей, то все одно залишиться мільярдером. У тексті рішення роздати всі свої гроші він зазначив, що його статки зараз оцінюються у $108 млрд.

Фонд Гейтса: що відомо

Фонд Гейтса був заснований 25 років тому самим Гейтсом і його тодішньою дружиною Меліндою Френч Гейтс. Фонд виділив мільярди на благодійні цілі та зробив величезний внесок у поліпшення громадської охорони здоров'я в усьому світі. Зокрема, за час існування фонд уже виділив $100 млрд на ці цілі.

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