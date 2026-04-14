Вони не з’являлися 240 років: у небі над Англією помітили гігантських хижаків

Повернення "королів неба" з розмахом крил у вісім футів спричинило неабиякий ажіотаж серед місцевих мешканців та фермерів.

В Англії зафіксували появу найбільших хижих птахів Великої Британії – білохвостих орланів, які зникли з цих територій ще наприкінці XVIII століття, повідомляє газета The Argus.

Два масивні силуети були помічені над водосховищем Ардінглі в Західному Сассексі. Всього за два дні до цього ще одного морського орла сфотографували у лісі Ешдаун. Два окремі спостереження за тиждень, у двох різних місцях, натякають на щось більше, ніж просто випадкове блукання.

Білохвості орлани колись були поширені по всій країні, проте через століття людських переслідувань вид був повністю знищений. Остання гніздова пара на півдні Англії була зафіксована на острові Вайт у 1780 році. За наявними даними, нинішнє відродження популяції стало можливим завдяки програмі реінтродукції, запущеній у 2019 році організаціями Forestry England та Roy Dennis Wildlife Foundation.

Проєкт передбачає випуск пташенят, яких привозять із Шотландії. Як зазначається у звітах науковців, станом на 2025 рік було випущено 45 птахів. Усі вони оснащені GPS-трекерами для відстеження їхніх рухів у реальному часі.

Хоча вчені планували заснувати лише кілька пар, птахи адаптуються швидше, ніж очікувалося. У 2023 році в Сассексі вилупилося перше пташеня – це був "перший білохвостий орлан, народжений в Англії з 1700-х років". У 2025 році загальна кількість диких орлів, що народилися на волі в Сассексі та Дорсеті, зросла до шести.

Попри екологічний успіх, повернення гігантів викликає страх у власників господарств. Довгий час вважалося, що орлани їдять лише рибу та падаль. Проте, як повідомляє The Scottish Farmer, організація NatureScot офіційно визнала: "білохвостий орлан приносить до гнізда мертві туші ягнят, і в багатьох випадках ці ягнята, ймовірно, були здорові, коли їх спіймали".

На одній із ферм у Шотландії було зафіксовано втрату 181 ягняти за шість років. Хоча Фонд Роя Денніса стверджує, що орли рідко полюють на худобу, напруга між екологами та фермерами залишається високою.

Крім того, на сайті Фонду повідомляється, що "три орли, які перебували під наглядом, зникли за підозрілих обставин", що може свідчити про незаконні переслідування птахів.

