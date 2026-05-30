Дрони навідались до Таганрога та Армавіра й влаштували 'бавовну'

В результаті ударів загорілися об'єкти нафтової інфраструктури РФ.

В ніч на 30 травня безпілотники завдали удару по нафтовій інфраструктурі міста Таганрог у Ростовській області Росії. Також під удар потрапила нафтобаза у Краснодарському краї.

"На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося займання танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Моніторингові канали писали, що вибухи лунали в різних районах Таганрога. Місцеві повідомляли про звуки дронів, що летіли, та вибухи в районі порту й авіаційного заводу.

Відео дня

Атаку підтвердили й місцеві влади. За їхніми даними, "на території порту сталося загоряння танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі".

Також повідомлялося, що крім Таганрога російська ППО збивала безпілотники ще в декількох районах Ростовської області.

Вночі також була атакована нафтобаза ТОВ "Південна нафтова компанія" в Армавірі Краснодарського краю РФ. Масштаби збитків на цьому об'єкті поки що невідомі.

Удари по Росії

Вночі 28 квітня Сили оборони вкотре атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе. Дим від пожежі простягнувся майже на 380 км.

На початку місяця Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удари Сил оборони по портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському нафтопереробному заводу за місяць призвели до збитків на суму понад $300 млн.

Вас також можуть зацікавити новини: