'У дуже скрутному становищі': українські дрони 'розносять' російський тил, - WP

Україна сповільнила просування російських військ, перенесла бойові дії глибоко в тил РФ і змусила Москву перекидати ресурси на захист власної території.

Після складної зими Україна увійшла в новий літній бойовий сезон із помітно сильнішими позиціями. Головною причиною уповільнення російського наступу стало стрімке нарощування українських безпілотних спроможностей – від тактичних дронів на фронті до далекобійних апаратів, які завдають ударів углиб території РФ.

Про це пише The Washington Post у репортажі з Донеччини, де українські військові керують тисячами безпілотників із підземних центрів управління.

Командир підрозділу безпілотних систем Владислав Товстий згадує, як на початку війни українські військові використовували звичайні цивільні дрони для розвідки.

"Ми були сліпі, як кошенята. Потім ми відправили вгору Mavic, і ми побачили 50 одиниць ворожої техніки. Ми спрямували на них артилерійський вогонь", – розповів він.

За кілька років українська система безпілотної війни перетворилася на багаторівневу мережу дронів ближньої, середньої та великої дальності.

Російський наступ майже зупинився

За даними аналітиків, темпи просування російських військ суттєво впали. Якщо торік російська армія захоплювала в середньому близько 390 квадратних кілометрів на місяць, то нині ці показники скоротилися до незначної частини.

У квітні Росія вперше за майже два роки втратила більше території, ніж змогла захопити.

Водночас українські безпілотники дедалі активніше атакують логістичні маршрути, командні пункти та системи протиповітряної оборони в тилу противника.

Прокремлівський політичний аналітик Сергій Марков визнав вплив цих ударів. Він заявив:

"Спостерігається серйозне уповільнення російського наступу".

За словами Маркова, російські війська тепер змушені тримати склади та логістичні вузли на відстані понад 150 кілометрів від українських позицій, що ускладнює маневрування військ.

Україна збільшує кількість ударів

Командир підрозділу далекобійних безпілотників Євген Карась повідомив, що кількість українських ударних дронів середньої дальності за останні роки зросла більш ніж на 1000%.

Карась каже:

"Я думаю, що вони будуть у дуже скрутному становищі в цій половині року, бо ми збираємося ще більше збільшити кількість влучань".

За його словами, для російських військових командирів найближчі місяці можуть стати особливо складними.

Удари все глибше по території Росії

Українські далекобійні безпілотники вже регулярно досягають цілей за сотні й навіть тисячі кілометрів від кордону.

Одним із рекордних став удар по нафтопереробному заводу в Республіці Комі, розташованій на півночі Росії. Безпілотник подолав близько 1770 кілометрів.

За даними відкритих джерел, із минулого літа Україна здійснила понад 1500 підтверджених ударів по об'єктах на території РФ. А лише в березні українські сили запустили близько 7000 безпілотників.

Такі атаки змушують Москву перекидати системи ППО від фронту до столиці та стратегічних об'єктів у глибокому тилу.

Війна на виснаження триває

Попри позитивні для Києва тенденції, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Росія продовжує окуповувати близько 20% території України та зберігає можливість завдавати масштабних ракетних ударів.

На думку аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, ключовим завданням України залишається витримати тривале протистояння. Експерт зауважує:

"Це війна на виснаження. Це як боксерський поєдинок з необмеженою кількістю раундів. Нам просто потрібно залишатися на ногах до останнього".

Водночас експерти відзначають, що після найважчого зимового періоду Україна входить у літо з більшими можливостями для стримування російського наступу та продовження кампанії ударів по військовій інфраструктурі противника.

Війна з Росією - останні новини

Як пише Business Insider, Україна почала активно використовувати новий тип безпілотників, зокрема американський Hornet, для ударів по російських цілях на десятки кілометрів углиб контрольованої агресором території. Як наслідок, колись безпечний тил перетворився для росіян на суцільну "кіл-зону".

Протягом російсько-української війни безпілотники використовувалися для двох завдань - знищення військ безпосередньо на передовій та для ударів по військово-промислових об'єктах в стратегічному тилу ворожої сторони. Однак тепер українські військові дедалі активніше атакують військові цілі на проміжній дистанції – приблизно у 20-300 кілометрах від фронту.

