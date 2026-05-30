Легенда залишає небо: у США визначились, хто замінить A-10 Warthog

Американські військові планують передати унікальні пошуково-рятувальні завдання A-10 винищувачам F-35 та F-15.

Повітряні сили США продовжують підготовку до поступового виведення з експлуатації штурмовиків A-10 Thunderbolt II, відомих як Warthog ("Бородавочник"). Одним із головних викликів залишається передача іншим літакам унікальної місії бойового пошуку та порятунку, яку десятиліттями виконували саме A-10, пише Business Insider.

Під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників начальник штабу ВПС США генерал Кеннет Вілсбах заявив, що роль у так званих операціях "Сенді" доведеться перебрати винищувачам нового покоління.

Йдеться про місії із прикриття пошуково-рятувальних операцій у зоні бойових дій, коли літак діє на малих висотах та забезпечує захист екіпажів, які опинилися в небезпеці. Нещодавно A-10 брали участь у порятунку екіпажу збитого винищувача F-15E Strike Eagle під час бойових дій в Ірані.

Американські законодавці висловили сумніви, що винищувачі F-35 та F-15 зможуть повністю замінити A-10 у таких операціях.

Конгресмен Остін Скотт наголосив, що пілоти A-10 проходять спеціалізовану підготовку для бойового пошуку та порятунку.

"Чи будемо ми спеціально навчати пілотів F-35 та інших винищувачів для бойового пошуку та рятування?" – запитав він під час слухань.

У відповідь генерал Вілсбах заявив:

"Це наша місія".

За його словами, ВПС уже працюють над підготовкою екіпажів F-35 до виконання таких завдань.

Чому США відмовляються від A-10

У ВПС вважають, що A-10, створений ще за часів Холодної війни для боротьби з радянською бронетехнікою, не буде достатньо ефективним у можливому конфлікті високої інтенсивності, зокрема проти Китаю.

Саме тому американські військові прагнуть замінити його більш сучасними та живучими платформами.

Водночас повністю списувати легендарні штурмовики поки не поспішають. Минулого місяця ВПС оголосили про продовження експлуатації однієї ескадрильї A-10 до 2029 року, а ще двох – до 2030-го.

Міністр ВПС США Трой Майнк пояснив, що такий крок дасть змогу провести плавний перехід до нових літаків без втрати бойових можливостей.

"Це дозволить підрозділам перейти на більш боєздатні та живучі бойові літаки", – зазначив він.

Warthog досі залишається затребуваним

Попри плани зі списання, A-10 продовжують брати участь у бойових операціях. Під час недавнього конфлікту з Іраном ці літаки не лише забезпечували рятувальні місії, а й використовувалися для боротьби з іранськими швидкісними ударними катерами в Ормузькій протоці.

Дискусія навколо майбутнього "Бородавочника" залишається гострою: багато військових і законодавців сумніваються, що будь-який сучасний літак зможе повністю повторити його можливості на полі бою.

