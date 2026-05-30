У 1908 році над Сибіром стався потужний вибух, і вчені досі не розгадали його таємницю

На сьогодні жодна з гіпотез, висунутих вченими, не знайшла переконливих доказів.

У червні 1908 року над центральною Сибіром сталася одна з найзагадковіших катастроф в історії людства. Вибух колосальної потужності знищив понад 2 тис. кв. км тайги. Однак вчені, які прибули на місце через 20 років, не виявили ані кратера, анісамого космічного об'єкта.

Вранці 30 червня 1908 року в районі річки Підкам'яна Тунгуска в небі було видно величезну вогняну кулю. Очевидці розповідали, що небо ніби "розкололося надвоє", а над лісом спалахнув яскравий вогонь. За їхніми словами, жар був настільки сильним, ніби на людях загорівся одяг.

Після цього пролунав найпотужніший вибух, який вважається найбільшим космічним зіткненням у зареєстрованій історії людства.

За сучасними оцінками, потужність вибуху становила від 10 до 15 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Це в сотні разів перевищує потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Ударна хвиля знищила територію, що перевищує за площею Великий Лондон.

Що виявили вчені

Перша експедиція дісталася до місця вибуху лише в 1927 році. Її очолив радянський мінералог Леонід Кулик, який розраховував знайти величезний кратер і уламки метеорита.

Однак замість цього дослідники побачили гігантську зону руйнувань. Мільйони дерев були повалені радіально, немов їх змела потужна хвиля, що виходила з однієї точки. У центрі епіцентру вчені побачили лише заболочену місцевість. Ніякого кратера знайдено не було.

Чому кратера немає

На думку сучасних вчених, відсутність кратера і є ключем до розгадки Тунгуської катастрофи.

Згідно з найпоширенішою версією, космічний об'єкт не досяг поверхні Землі. Він зруйнувався в атмосфері на висоті приблизно від 5 до 10 км. В результаті стався так званий повітряний вибух, який вивільнив величезну кількість енергії.

Саме ударна хвиля від цього вибуху знищила ліс на великій території. Оскільки об'єкт вибухнув у повітрі, ударної воронки на землі не утворилося.

Астероїд чи комета

Незважаючи на те, що механізм вибуху добре вивчений, походження самого об'єкта досі залишається предметом наукових дискусій.

Згідно з однією гіпотезою, причиною катастрофи стала комета. На користь цієї версії свідчать незвично світлі ночі, що спостерігалися після вибуху по всій Європі. У деяких регіонах небо було настільки світлим, що люди могли читати газети навіть після півночі.

Інша популярна теорія припускає, що над Сибіром вибухнув кам'яний астероїд діаметром близько 50–60 м. Багато сучасних досліджень схиляються саме до цієї версії.

При цьому переконливих доказів на користь однієї з гіпотез досі немає. Вченим вдалося виявити лише мікроскопічні частинки, які можуть бути залишками космічного тіла.

Чому це важливо сьогодні

Дослідники відзначають, що Тунгуська катастрофа залишається актуальною і в XXI столітті. Об'єкти розміром у кілька десятків метрів зустрічаються значно частіше, ніж гігантські астероїди, здатні викликати глобальну катастрофу.

Саме тому сьогодні астрономи по всьому світу активно відстежують навколоземні об'єкти.

Головне питання, яке залишається через понад століття після катастрофи, полягає вже не в тому, що саме вибухнуло над Сибіром, а в тому, наскільки людство готове до наступної подібної події.

