Переслідування журналістами завдало йому репутаційних втрат і зробило його безробітнім.

Галас, що здійнявся після публікацій в ЗМІ про історію кохання британця Ентоні Гарнетта та львів’янки Софії Каркадим, що жила в його домі за програмою допомоги біженцям, залишив чоловіка без роботи.

Про це він розповів Daily Star.

Тоні поділився з журналістами, що матеріальні проблеми в нього почалися відразу після того, як з’явилися публікації у ЗМІ про його роман з українкою. Британці обурювалися через цю історію та звинувачували українку у "викраденні чоловіка з родини", а уродженця Бредфорда в тому, що "втік, залишивши двох дітей і дружину". Це, а також переслідування журналістами, завдало йому репутаційних втрат і призвело до втрати роботи.

"Раніше у мене був дуже успішний бізнес. Я присвятив йому себе, було таке, що я витрачав на це понад 80 годин на тиждень. … Я перейшов від того, щоб заробляти майже 2 тисячі на тиждень, до того, щоб заробляти нічого", - каже він.

За словами Гарнетта, він керував охоронною фірмою, яка мала контракти з Національною службою охорони здоров’я (NHS). Через те, що журналісти та папараці з’являлися на його роботі, у працівників NHS виникло занепокоєння.

"В NHS сказали, що оскільки я тепер, очевидно, "публічна особа" в очах громадськості, вони вважають ризиком моє перебування у будь-якому з їхніх місць. Я не публічна особа, я просто відверта людина", - каже Гарнетт.

NHS відмовилася від співпраці навесні. Відтоді у чоловіка немає стабільного доходу. Тепер він та Софія не мають грошей навіть на те, аби поставити меблі в орендованому житлі. Чоловік каже, що вичерпав гонорари від газет та кредитні картки. Грошима почали допомагати родичі.

29-річний британець з усім тим налаштований рішуче. Планує зайнятися музикою чи комедією, він вже спробував себе як реп-виконавець та випустив пісню, присвячену стосункам з українкою - "Ukraine to UK Rain".

"Відтепер вона мій пріоритет. Вона потребує моєї турботи", - каже він про кохану.

Історія кохання британця Ентоні Гарнетта та львів’янки Софії Каркадим

22-річна Софія Каркадим переїхала зі Львова до Німеччини, а потім у травні - до Бредфорда у Західному Йоркширі, тікаючи від війни в Україні.

Вона оселилася в будинку Тоні та Лорни Гарнетт, які перебували в стосунках та виховували двох дітей, хоча й не були одружені.

Дівчина була проти, утім британець запропонував українці жити з ними в межах урядової спонсорської програми, спрямованої на допомогу українцям, що змушені залишити свої домівки через війну в Україні.

Стосунки Лорни та Софії не складалися, зокрема, через ревнощі. Незабаром дівчина почала розмірковувати про те, щоб з’їхати від Гарнеттів.

Зрештою між парою спалахнув конфлікт через погане ставлення до українки, який вилився у те, що за 10 днів після приїзду будинок Гарнеттів Ентоні і Софія залишили разом.

В соцмережах дівчина каже, що у їхніх стосунках все складається чудово.

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