Згодом твіт було видалено.

Китайський державний телеканал CGTN назвав Брянську область РФ "народною республікою". Китайська преса вирішила висвітлити пожежу на Брянському нафтопереробному заводі й приємно здивувала "обмовкою".

У повідомленні телеканалу у Twitter було сказано, що "пожежа в Брянській народній республіці сталася через влучення невстановленого боєприпасу". Але згодом твіт було видалено.

CGTN - це державний англомовний канал новин, що базується в Пекіні.

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Брянська область на півдні межує із Сумською та Чернігівською областями України.

Пожежі в Росії: останні новини

Нещодавно потужна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області Російської Федерації. Повідомлялося, що з вогнем боролися більше чотирьох годин.

А під російським Челябінськом прогримів потужний вибух. Над містом піднявся стовп чорного диму від пожежі. Інцидент стався на Старосмолинському кар'єрі в районі селища Новосинеглазово.

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