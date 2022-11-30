Китайський державний телеканал CGTN назвав Брянську область РФ "народною республікою". Китайська преса вирішила висвітлити пожежу на Брянському нафтопереробному заводі й приємно здивувала "обмовкою".
У повідомленні телеканалу у Twitter було сказано, що "пожежа в Брянській народній республіці сталася через влучення невстановленого боєприпасу". Але згодом твіт було видалено.
CGTN - це державний англомовний канал новин, що базується в Пекіні.
Брянська область на півдні межує із Сумською та Чернігівською областями України.
Пожежі в Росії: останні новини
Нещодавно потужна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області Російської Федерації. Повідомлялося, що з вогнем боролися більше чотирьох годин.
А під російським Челябінськом прогримів потужний вибух. Над містом піднявся стовп чорного диму від пожежі. Інцидент стався на Старосмолинському кар'єрі в районі селища Новосинеглазово.