Відео за місяць зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, 1,6 тисячі коментарів та понад 6 тисяч репостів.

Вчитель історії та правознавства у школі в селі Маячка на Полтавщині станцював на випускному та став зіркою соцмереж.

На відео звернуло увагу BBC.

Після університету Василь повернувся до рідного села, а кілька тижнів тому виграв конкурс на посаду директора школи, яку очолить вже на початку серпня. До речі, саме цю школу Василь і закінчував.

У 2017 році Василь Маслей разом з іншими вчителями вперше станцював для дітей під пісню Едіт Піаф. Відтоді він з колегами щороку виконує танцювальні номери на випускному. Цьогорічний танець з випускного балу в Маячці розірвав соцмережі.

Відео, що було опубліковано на сторінці "Нехворощанської ТГ" у Facebook за місяць зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, 1,6 тисячі коментарів та понад 6 тисяч репостів. Понад 340 тисяч переглядів додатково відео зібрало на YouTube.

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Автор: Денис Прядко