Невидимий гігант: цей підводний човен зможе не спливати 80 днів

Індонезія розпочала будівництво нових підводних човнів Scorpène Evolved, оснащених літій-іонними батареями та сучасними системами озброєння.

Індонезія розпочала будівництво нового покоління підводних човнів Scorpène Evolved, які зможуть перебувати під водою до 80 діб без необхідності спливати для підзарядки. Проєкт реалізує державна суднобудівна компанія PT PAL у співпраці з французькою Naval Group, пише Indian Defence Review.

Будівництво двох субмарин вартістю близько 2 мільярдів доларів стартувало на верфі в місті Сурабая. Перший корпус почали виготовляти цього місяця, а закладання другого човна заплановане на 2027 рік. Очікується, що перший Scorpène Evolved передадуть ВМС Індонезії у 2032 році, другий – роком пізніше.

Проєкт передбачає не лише будівництво нових підводних човнів, а й передачу сучасних технологій. Для цього співробітники PT PAL пройшли спеціальне навчання у французькому Шербурі, де освоювали технології зварювання спеціальної сталі, яка використовується також під час будівництва французьких ударних субмарин.

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Однією з головних особливостей Scorpène Evolved стали повністю літій-іонні акумулятори, які замінили традиційні свинцево-кислотні батареї. Саме це дозволило значно збільшити автономність човна – до 80 днів без необхідності спливати для заряджання.

Підводний човен також отримав сучасну бойову систему SUBTICS, інтегрований гідролокатор, вдосконалені системи обробки сигналів та технології акустичного зниження шуму, запозичені з французьких атомних підводних човнів.

Щодо озброєння, Scorpène Evolved здатний нести до 18 одиниць боєкомплекту, включаючи важкі торпеди та протикорабельні ракети SM39 Exocet. Крім того, Naval Group підтвердила сумісність із перспективною ракетою SM40 Exocet, яка наразі перебуває в розробці.

Після укладення контракту Індонезія стала п'ятою країною-оператором підводних човнів сімейства Scorpène після Бразилії, Чилі, Індії та Малайзії.

У перспективі Джакарта розраховує перетворити PT PAL на регіональний центр із будівництва та обслуговування таких субмарин. Також тривають переговори щодо замовлення додаткових човнів понад уже законтрактовані два.

Проєкт є частиною масштабної програми розвитку підводного кораблебудування Індонезії. До 2040-х років країна планує самостійно проєктувати, будувати та в перспективі експортувати власні підводні човни. Очікується, що реалізація нинішньої програми створить близько 2250 нових робочих місць у суднобудівній та оборонній промисловості.

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