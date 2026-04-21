НАТО стурбоване зростанням активності російських підводних човнів, – Bloomberg

Активність російського підводного флоту розглядається західними військовими як зростаюча загроза.

Росія та країни НАТО посилюють протистояння в Атлантиці та Арктиці, де все більшу роль відіграє підводна складова, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, активність російського підводного флоту, включаючи сучасні атомні субмарини, розглядається західними військовими як зростаюча загроза. Йдеться про протистояння, яке багато в чому нагадує епоху холодної війни і зосереджене на відстеженні та стримуванні підводних сил.

Відзначається, що за останнє десятиліття Росія значно модернізувала військово-морський флот, включаючи введення нових підводних човнів, здатних діяти на великій глибині та залишатися важкими для виявлення.

На цьому тлі країни НАТО посилюють спостереження за північними регіонами, включаючи Баренцеве море та Північну Атлантику, намагаючись відстежувати переміщення російських підводних човнів до їх виходу в океан.

Матеріал підкреслює, що Арктика набуває дедалі більшого стратегічного значення не тільки з військової точки зору, але й як джерело ресурсів і ключовий транспортний маршрут. Посилення активності в регіоні супроводжується зростанням координації між країнами НАТО та збільшенням інвестицій у військово-морські можливості.

За оцінками експертів, поточне протистояння поступово зміщується в північні широти, де підводні операції стають ключовим елементом балансу сил між Росією та Альянсом.

Раніше експерти Bloomberg повідомили, що ЄС проведе імітаційні навчання щодо механізму взаємної допомоги у разі нападу на одну з країн блоку. Ці навчання імітуватимуть процес прийняття рішень, якщо держава-член звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Це стало актуальним на тлі заяви Дональда Трампа про намір вийти з НАТО.

У свою чергу міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що США залишаться гарантом безпеки для країн Альянсу, а НАТО не розпадеться навіть на тлі зростання напруженості.

Вас також можуть зацікавити новини: