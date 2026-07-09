Суд у Казахстані скасував стягнення $1,4 мільярда з 'Газпрому' на користь 'Нафтогазу'

В суді вважають, що для цього недостатньо повноважень.

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) скасував раніше винесене рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення проти ПАТ "Газпром" за позовом НАК "Нафтогаз України" на суму близько 1,4 мільярда доларів, повідомляє Forbes Kazakhstan.

15 травня 2026 року суддя Ендрю Спінк задовольнив позов української компанії про визнання та виконання іноземного арбітражного рішення, винесеного Міжнародною торговою палатою (ICC) у Швейцарії щодо стягнення коштів із російської компанії на території Казахстану.

Проте вже 7 липня суд першої інстанції МФЦА під головуванням судді Фолкса переглянув справу та дійшов протилежного висновку. На його думку, у МФЦА відсутня юрисдикція для визнання та виконання даного арбітражного рішення ICC – тож рішення судді Спінка було скасовано.

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Окремо суд дійшов висновку, що при винесенні початкового рішення справу розглядали без участі та попереднього повідомлення "Газпрому", тоді як під час перегляду було заслухано аргументи обох сторін. В результаті суд постановив, що він не має повноважень для виконання рішення ICC, винесеного за межами Казахстану і поза арбітражною системою МФЦА.

Суперечка між "Газпромом" та "Нафтогазом" – головні новини

До цього суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського "Газпрому" 1,4 млрд дол. на користь українського "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу. Важливість даного рішення полягала в тому, що це був перший випадок, коли іноземний суд дозволив примусово стягнути подібну суму з російської компанії.

Після цього міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв повідомив, що рішення суду МФЦА у суперечці між "Нафтогазом" і "Газпромом" не буде виконане на території Казахстану.

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