Авто хлопець взяв без дозволу в матері.

У Чорноморську Одеської області підліток без прав за кермом авто протаранив шість машин.

Аварія трапилася 23 вересня близько 18:00 біля ЖК "Кольоровий бульвар" на виїзді з міста. Як розповіли в поліції Одещини, 17-річний містянин без дозволу взяв авто в матері.

"Не впорався з керуванням та зіткнувся із запаркованими на узбіччі транспортними засобами. На підлітка склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом)", - повідомили правоохоронці.

За інформацією місцевого Telegram-каналу Chornomorsk, хлопець за кермом джипа протаранив припарковані авто, виїжджаючи на трасу. Сам він каже, що не пам'ятає, як сталася аварія, однак при цьому після зіткнення встиг зняти з машини номери.

Раніше в Чернівецькій області мотоцикл протаранив мікроавтобус: загинули двоє юнаків. А в центрі Києва військова вантажівка протаранила декілька автомобілів і виїхала на тротуар.

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Автор: Катерина Комолова