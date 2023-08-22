50-річний Майк Брук вважає, що гроші йому з неба послала мачуха Келлі через метеликів.

Чоловік докорінно змінив власне житті та зірвав куш в 90 909 фунтів стерлінгів через гру в лотерею після того, як "помолився метелику".

Йдеться про 50-річного Майка Брука з району Пенснетт (Великобританія, графство Західний Мідленд), який молився комахам, вважаючи, що так спілкується зі своєю покійною мачухою Келлі, пише Daily Star.

Чоловік розповів, що Келлі померла близько двох років тому. За життя вона дуже любила метеликів. Тому вони підтримували через них особливий зв'язок.

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"Вона любила метеликів, і щоразу, коли я бачу їх, я кажу: "Привіт, Келл", - зазначив Майк.

До виграшу в лотерею він був людиною, яка "ледве зводила кінці з кінцями" й тривалий час намагався "зловити удачу" через щасливий білет у People's Postcode Lottery. Спроби були невтішними й чоловік взяв перерву.

Врешті, в один з важких днів він звернувся до Келлі з особливим проханням через метелика.

"Кілька разів я дивився на одного з них і просто казав: "Келлі, допоможи мені чим можеш, допоможи мені", - згадує Майк.

Лише через три тижні після "молитви" він вернувся "у гру" й, на диво, одразу зірвав куш.

"Я думаю, що вона на це вплинула. Це сума грошей, яка змінить життя, і вона не могла прийти в кращий ніж зараз час", - підкреслив він.

Радість після виграшу можна порівняти з відчуттями на Різдво. Тепер Майк може дозволити собі все що хоче, але головний пріорітет у витратах - його 70-річний тато Мервін, який має смертельну хворобу: в нього діагностували пухлину мозку, яку не можна вилікувати.

Тому зараз Майк збирається потурбуватися про його останні дні.

"Він сьогодні ввечері їсть стейк, це те, що він хотів, і трохи віскі. Це було так важко, але ці гроші дуже допоможуть", - вказав Майк.

Британка зірвала куш в лотерею та влаштувала "пернате сафарі"

Нагадаємо, нещодавно в Британії ще однією щасливицею стала 44-річна Леслі Герберг, яка виграла в лотерею 2 мільйони фунтів стерлінгів. Частину грошей жінка одразу витратила на втілення своєї незвичайної мрії.

Мати 4-х дітей купила новий будинок, який облаштувала для своїх африканських папуг. Там пернатим встановили величезний телевізор, щоб вони могли насолоджуватися улюбленими серіалами.

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