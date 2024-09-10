Яйця - чудове джерело білка, необхідного для росту і відновлення м'язів, а також для підтримки організму загалом. Але 32-річна фітнес-блогерка Вануса Фрейтас змогла здивувати всіх тим, що вона споживає цілих 250 яєць на місяць, пише The Mirror.
Крім того, вона з'їдає 15 кілограмів "солодкої картоплі", щоб підтримувати тіло у відмінній формі. Батат багатий на клітковину, яка сприяє відчуттю ситості і покращує травлення, в ньому мало жирів і багато поживних речовин.
"Я їм понад шість разів на день, і в кожному прийомі їжі присутні яйця і солодка картопля. Я не використовую жодних дієтичних добавок. Ця кількість їжі необхідна для того, щоб повністю задовольнити мої потреби і підтримувати інтенсивний тренувальний режим", - заявила вона.
Дівчина працює разом із дієтологом, суворо дотримується своєї дієти і заявляє, що саме харчування є причиною "ідеальної фігури". Як стверджує медіа, фітнес-блогер навіть у ресторан бере свою їжу. Крім правильного харчування, за її словами, дуже важливо займатися в спортзалі. Вона тренується 7 днів на тиждень, протягом до 8 годин щодня.
"Я роблю все, але завжди намагаюся займатися фізичною активністю, виконую будь-які вправи, які мені подобаються. Навіть виходи на танці допомагають спалювати калорії. Також корисними є велосипедні прогулянки та прибирання, тому головне - завжди залишатися активною", - зазначила дівчина.
Раніше лікар назвав 5 прийомів, які допоможуть скинути вагу і не набирати зайвих кілограмів більше ніколи. Ці поради не містять підрахунку калорій, оскільки багато людей вважають цей процес виснажливим. Вони сфокусовані навколо речей, які підвладні кожній людині, на її думку.