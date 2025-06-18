Понад чотири десятиліття минуло з моменту, коли на дні Тихого океану провели експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин. Наслідки виявилися гіршими, ніж очікувалося.

1979 року на дні Тихого океану пройшов експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин. Пошкодження все ще видно. І хоча життя на це місце повертається, воно все ще не таке, яким було до людського втручання. Справжній вплив цих порушень на океанічні екосистеми досі не розкрито, пише Indian Defence Review.

1979 року компанія Ocean Minerals Company провела експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин у зоні Кларіон-Кліппертон Тихого океану. Вони намагалися з'ясувати, чи можна використовувати гірничі машини на морському дні. Наслідки вивчили вчені, випустивши дослідження в журналі Nature. У ньому вони проаналізували, чи зможуть екосистеми глибоководних районів океану відновитися.

У центральній частині Тихого океану давно видобувають корисні копалини, зокрема особливо цінні нікель і кобальт. Однак у зоні Кларіон-Кліппертон живуть спеціалізовані види, яким може нашкодити видобуток корисних копалин. Незважаючи на те, що минуло понад чотири десятиліття після експерименту, сліди, залишені гірничими машинами, видно і сьогодні.

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"Сліди великого самохідного видобувного апарату, залишені 44 роки тому, мають майже такий самий вигляд, як якби їх зробили вчора, - прокоментував доктор Адріан Гловер, науковий співробітник Музею природної історії в Лондоні й один зі співавторів дослідження.

Збереження слідів підкреслює довгостроковий вплив глибоководного видобутку. На відміну від більш динамічних екосистем суші, океанські глибини відновлюються повільно.

Хоча деякі процеси відновлення помітні. Дрібні рухливі організми, такі як ксенофіофори - великі, схожі на амеб істоти, - почали заселяти порушену територію, особливо в місцях, де проходили гірничі виробки.

Ці знахідки є свідченням повернення життя в регіон. Однак більші, нерухомі істоти, такі як губки, що прикріплені до морського дна, не повернулися в значній кількості.

За словами авторів дослідження, повільний процес відновлення порушує питання про те, скільки часу знадобиться екосистемам для повного відновлення і чи можливо це взагалі.

Зазначається, що експеримент із видобутку корисних копалин 1979 року торкнувся лише невеликої ділянки - 0,4 кв. км. Однак у регіоні пропонується провести великі гірничі роботи, які можуть охопити до 70 000 кв. км. Цифри підкреслюють труднощі оцінки екологічних наслідків. Як зазначив доктор Гловер:

"Важко, а можливо, і неможливо, масштабувати екологічний вплив від одного порушення до екосистемних або глобальних ефектів".

Він наголосив на необхідності проведення додаткових досліджень, щоб зрозуміти справжній масштаб впливу видобутку на біорізноманіття в океані, оскільки незрозумілі екологічні ризики.

Морські глибини все ще залишаються загадкою

Як писав УНІАН, нещодавно було опубліковано дослідження, яке демонструє, що понад 99 відсотків морських глибин залишаються загадкою для людини. Але при цьому саме глибоководні системи мають вирішальне значення для підтримання нашого клімату, поглинаючи близько 90% надлишкового тепла і близько 30% вуглекислого газу, що викидається в атмосферу в результаті діяльності людини.

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