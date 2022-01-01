Усвідомивши свій програш, він різко сперся на спинку стільця та полетів додолу.

Поляк Павел Тецлаф потрапив у курйозну ситуацію на Чемпіонаті світу зі швидких шахів у Варшаві. Чоловік так розчарувався у поразці, що звалився зі стільця.

Ролик за участю шахіста з’явився у мережі.

Читайте такожКоли вередують: "Грінч" покарав дітей викраденням атрибутів Різдва (відео)Під час одного з матчів Павел поступився супернику з Вірменії Тиграну Петросяну. Схоже, поразка для чоловіка була вкрай несподіваною. Усвідомивши свій програш, він різко сперся на спинку стільця та полетів додолу. При цьому на обличчі поляка були яскраві емоції.

Суперник подав руку чоловіку, але було вже пізно. Падіння уникнути не вдалося.

Відео з чоловіком стало вірусним у соцмережах. Хоча Павел не став переможцем цієї партії, але точно заслужив бути зіркою мережі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 38-річного американця Адама попросили зійти з літака, який здійснював рейс з Форт-Лодердейл до Вашингтона, за те, що він надів жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.

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