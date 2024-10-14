Еверест зростає приблизно на 2 мм на рік, а офіційна цифра його висоти востаннє була переглянута в бік збільшення майже на метр у 2020 році до 8848,86 м.

Вчені нарешті знайшли пояснення, чому гора Еверест набагато вищий за інші великі вершини Гімалаїв і продовжує рости. Про це йдеться у матеріалі Independent.

За даними науковців з Університетського коледжу Лондона, річка, що протікає приблизно за 75 км від вершини Евересту, є причиною зміни його висоти. Зазначається, що Еверест зростає приблизно на 2 мм на рік, а офіційна цифра його висоти востаннє була переглянута в бік збільшення майже на метр у 2020 році до 8848,86 м.

"Раніше ріст гори пояснювали зміщенням тектонічних плит, хоча ця теорія не пояснювала, чому вершина Евересту аномально висока порівняно з іншими вершинами в цьому хребті, підносячись приблизно на 250 метрів над наступною за висотою вершиною в Гімалаях. Наступні три найвищі вершини світу – К2, Канченджанга та Лхоцзе – відрізняються одна від одної висотою приблизно на 120 метрів", - йдеться у матеріалі.

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Дослідники виявили, що ерозія річкової мережі приблизно за 75 км від найвищої гори світу може сприяти зростанню Евересту, оскільки річка прорізає значну ущелину. Ця ерозія створює парадоксальне явище, яке відбувається, коли частина земної кори втрачає масу, а потім "пливе" вгору через інтенсивний тиск з боку гарячої рідкої мантії внизу. При цьому цей процес не є швидким: так, за останні 89 000 років Еверест виріс на 15-50 метрів, кажуть дослідники:

"Ми бачимо, як вони зростають приблизно на 2 мм на рік за допомогою GPS-інструментів, і тепер ми маємо краще розуміння того, що сприяє цьому".

Водночас вчені зазначають, що хоча цей поступовий процес призводить до зростання лише на кілька міліметрів щороку, у геологічних часових межах це може мати суттєве значення. У випадку з Еверестом цей процес, схоже, пришвидшився за останні 89 000 років після того, як сусідня річка Арун злилася з прилеглою Косі. Це призвело до того, що через річку Косі тече більше води, що збільшило її ерозійну силу. Коли все більше землі почало вимиватися, це поступово призвело до збільшення швидкості підйому Евересту, штовхаючи вершини гори ще вище.

"Оскільки сусідня річкова система врізається глибше, втрата матеріалу призводить до того, що гора піднімається далі вгору", — сказав співавтор дослідження Адам Сміт.

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Як повідомляв УНІАН, українська альпіністка підкорила найсмертельнішу гору у світі. Ірина Галай стала першою українкою, що підкорила Еверест.

Перші місяці війни Галай провела у складі ТРО, тому своє сходження присвятила Збройним силам України, та 60 тисячам українок, які служать у ЗСУ.

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