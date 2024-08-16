Нове дослідження висвітлило важливу проблему домашньої гігієни, яка може вплинути як на вас, так і на вашого собаку.

Підтримання чистоти на кухні має вирішальне значення для безпеки під час приготування їжі, але приховані небезпеки все ще можуть бути присутніми. Нещодавнє дослідження, проведене Управлінням США з контролю за харчовими продуктами та ліками (FDA), показало, що нехтування регулярним миттям миски з їжею вашого собаки може становити ризик для здоров’я не лише вашого вихованця, але й вас, пише Mirror.

Зазначається, що дослідники вивчали харчові звички власників собак і оцінювали вплив гігієнічних протоколів FDA на забруднення посуду з кормом для собак.

"Шокує те, що лише 12% із 417 опитаних власників собак мили тарілку своїх собак щодня, тоді як 22% мили її щотижня, а ще 18% мили її кожні три місяці або взагалі не мили. За даними FDA, ця відсутність чистоти "створює значні ризики для здоров’я домашніх тварин і їхніх власників", оскільки створює середовище для розмноження шкідливих бактерій, таких як сальмонела та лістерія", - йдеться у статті. Відео дня

За словами вчених, обидві ці бактерії можуть викликати такі симптоми, як діарея, лихоманка, спазми або біль у шлунку, а також нудота у людей, з більш серйозними симптомами у вагітних жінок, дітей, дорослих старше 65 років і осіб з ослабленою імунною системою.

"Що стосується зберігання та приготування їжі, дослідження показало, що 43% зберігали собачу їжу в межах 1,5 метрів від людської їжі, 34% мили руки після годування собак, а 33% готували собачу їжу на поверхнях, призначених для приготування їжі людьми", - говориться у матеріалі.

Науковці стверджують, що переважна більшість власників досліджуваних собак не знали і не дотримувалися вказівок FDA щодо поводження та зберігання кормів для домашніх тварин.

"Вплив забрудненого корму для собак може мати наслідки для здоров’я собак і людей. Наприклад, було багато спалахів, коли як люди, так і собаки хворіли після контакту з кормом для собак, забрудненим хвороботворними бактеріями. Ці ризики можуть бути посилені в домогосподарствах з дітьми та/або людьми з ослабленим імунітетом, а це більше третини домогосподарств респондентів", - резюмує ЗМІ.

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