Наразі УНІАН намагається отримати коментар від прес-служб НАБУ та Міністерства внутрішніх справ, однак на телефонні дзвінки там не відповідають.

У Службі безпеки України прокоментували чутки про штурм будівлі співробітниками Національного антикорупційного бюро, які хочуть отримати нібито затриманого СБУ екс-суддю Миколу Чауса, заявивши, що відомство працює у штатному режимі

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення деяких ЗМІ про нібито штурм СБУ, а також про те, що під час переслідування співробітниками НАБУ автобусів СБУ із Чаусом нібито було збито мотоцикліста.

"СБУ працює у звичному режимі", - зазначив він.

Наразі УНІАН намагається отримати коментар від прес-служб НАБУ та Міністерства внутрішніх справ, однак на телефонні дзвінки там не відповідають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному із сіл на Вінниччині після дзвінка одного з місцевих мешканців.

Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особистість та повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції і "вивезли в невідомому напрямку".

Після цього у НАБУ повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок із детективами не виходили.

У НАБУ закликали передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам бюро.

Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі у відомстві "готують офіційну позицію" з цього приводу.

Довідка УНІАН. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

Читайте такожУкраїна запевняє, що не причетна до викрадення судді Чауса у Молдові - МЗС28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Антоніна Доломанжи