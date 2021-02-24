Чоловік не помітив, як з його кишені щось випало, розрахувався на касі і вийшов. Він був у магазині не більш 10 хвилин.

У Неаполі супермаркет оголосив про пошук власника пакунка з діамантами, які той загубив посеред торгової зали - і досі не повернувся за ними.

Читайте також270 грамів чистого золота та діамантів: ізраїльські ювеліри створюють найдорожчу захисну маску в світі (відео)Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, першим про історію написало видання Il Mattino. Момент, коли покупець загубив свій скарб, потрапив на відео камер спостереження.

Коли саме діаманти були загублені, не уточнюється, але з відео камер спостереження видно, що це сталося кілька днів тому - 20 лютого 2021 року.

Чоловік не помітив, як з його кишені щось випало, розрахувався на касі і вийшов. Він був у магазині не більш 10 хвилин.

Цінний пакунок виявив на підлозі співробітник супермаркету, і, з’ясувавши, що всередині знаходиться три дорогоцінні камені, передав його керівництву. Проте власник пакунка так і не повернувся за ним.

Після цього коштовності спробували передати в офіс загублених речей при мерії Неаполя, але там заявили, що не мають достатньо надійного сейфу для зберігання такої знахідки, тому діаманти продовжують зберігатися у юриста супермаркету. Врешті у магазині вирішили зробити історію публічною.

Зазначається, що вартість діамантів становить близько 50 тис. євро.

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Автор: УНІАН