За допомогою календаря вони хочуть залучити більше жінок до вступу в добровільну пожежну охорону.

Учасниці добровільної пожежної команди з нижньосаксонського міста Беверштедта випустили свій календар, як це зазвичай роблять австралійські пожежники.

За допомогою календаря вони хочуть залучити більше жінок до вступу в добровільну пожежну охорону.

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У фотосесії взяли участь 24 співробітниці пожежної служби, на знімках вони позують в білих топах і напівкомбінезонах.

Станом на 2020 рік загальна чисельність добровільних пожежників у Нижній Саксонії становить близько 127 тисяч осіб, і з них всього лише 13% - жінки.

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Автор: УНІАН