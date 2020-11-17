Учасниці добровільної пожежної команди з нижньосаксонського міста Беверштедта випустили свій календар, як це зазвичай роблять австралійські пожежники.
За допомогою календаря вони хочуть залучити більше жінок до вступу в добровільну пожежну охорону.
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У фотосесії взяли участь 24 співробітниці пожежної служби, на знімках вони позують в білих топах і напівкомбінезонах.
Станом на 2020 рік загальна чисельність добровільних пожежників у Нижній Саксонії становить близько 127 тисяч осіб, і з них всього лише 13% - жінки.
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