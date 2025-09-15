Більшість німців боїться нападу Росії на країну НАТО, – опитування

Половина опитаних підтримує використання заморожених російських активів для України.

Після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками у Німеччині суттєво зросло занепокоєння щодо можливості прямої агресії Росії проти держав-членів НАТО.

Згідно з опитуванням інституту INSA для видання Bild, 62% німців вважають реальним ризик нападу РФ на країни Альянсу, зокрема Польщу чи Литву. Лише 28% респондентів не поділяють цієї думки, ще 10% не визначилися.

Крім того, більшість німців виступають за жорсткіші заходи проти Москви. 49% опитаних підтримують негайне припинення постачання російських нафти та газу до ЄС, тоді як 33% виступають проти. Ще 11% не змогли відповісти, а 7% заявили, що їм байдуже.

Половина респондентів (51%) вважає, що заморожені російські активи у ЄС слід використати для допомоги Україні. 29% не підтримують такої ідеї, а 20% не визначилися.

Опитування проводилося 11–12 вересня серед 1002 німців.

Що передувало

Тривогу в Європі посилюють останні інциденти з російськими дронами. 10 вересня вони порушили повітряний простір Польщі, що викликало різку реакцію понад 40 держав на засіданні Генасамблеї ООН. А вже 13 вересня про аналогічний випадок повідомила Румунія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дрон РФ перебував у повітряному просторі Румунії близько 50 хвилин та заглибився на 10 кілометрів.

