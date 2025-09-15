Міністерство оборони США оцінює вартість нової МБР Sentinel більш ніж у 140 мільярдів доларів і затримує її запуск на роки.

Нова міжконтинентальна балістична ракета (МБР) Sentinel ВПС США зіткнулася з серйозними затримками і перевитратою коштів. У результаті, як пише Business Insider, американським військовим доведеться покладатися на свої застарілі 50-річні ракети Minuteman III з ядерними боєголовками ще понад два десятиліття.

За даними видання, застарілі Minuteman III планується замінити новою МБР Sentinel, але серйозні перевитрати коштів і затримки скоротили цю програму ядерних ракет і змусили Пентагон шукати нові рішення.

Спочатку планувалося, що ракети Sentinel замінять усі 450 ракет Minuteman III, починаючи з кінця цього десятиліття, їхня вартість оцінювалася в 78 мільярдів доларів. Однак за роки, що минули з моменту укладення контракту на Sentinel у 2020 році, як терміни поставки, так і вартість значно збільшилися.

"Міністерство оборони США оцінює вартість Sentinel більш ніж у 140 мільярдів доларів і затримує її запуск на роки, а потенційне розгортання очікується десь у 2030-х роках. Пентагон пояснює це нереалістичним графіком поставок, проблемами з інженерним і системним проєктуванням Sentinel, виснаженням виробничої бази МБР і організаційними проблемами у ВПС", - пише BI.

Sentinel - це триступенева твердопаливна ракета, яка, як стверджується, матиме легшу конструкцію з вуглецевого композиту та сучаснішу електроніку і системи для легшої модернізації. Також очікується, що вона зможе нести більше боєголовок, ніж її попередниця.

Наразі ВПС США продовжать експлуатувати і підтримувати свою систему Minuteman III як засіб ядерного стримування, а терміни її виведення з експлуатації поки що не визначені. Однак підтримання ракет Minuteman III в строю буде складним завданням, зазначає видання.

"Згідно зі звітом, багато компонентів МБР або є в обмеженій кількості, або застаріли, а у ВПС немає плану подальших випробувальних польотів Minuteman III. Представники програми Minuteman III повідомили GAO, що ракету можна експлуатувати до 2050 року, але це потребуватиме капітального ремонту деяких підсистем, що збільшить витрати уряду".

Крім того, у ВПС США заявили, що в наземних електричних підсистемах і електроніці є невідомі проблеми, які можуть призвести до зниження ефективності ракет.

