У КНДР заявили, що ядерний статус країни назавжди закріплений у законодавстві і є "незворотнім".

У Північній Кореї зробили категоричну заяву щодо можливості денуклеаризації, підкресливши "незворотність" ядерного статусу країни. Про це йдеться в заяві представництва Північної Кореї при ООН, пише Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

"Положення Корейської Народно-Демократичної Республіки як держави, що володіє ядерною зброєю, назавжди закріплено у вищому і основному законі держави, і стало незворотнім", - йдеться в заяві.

Водночас у КНДР розкритикували прагнення США до денуклеаризації, назвавши це "провокаційним актом" втручання у внутрішні справи країни, і назвали свою ядерну зброю "неминучим варіантом" захисту країни від ядерних загроз з боку США.

Зброя КНДР

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Північна Корея побудувала секретну ракетну базу біля кордонів Китаю, де розміщені найсучасніші стратегічні озброєння лідера КНДР Кім Чен Ина. Повідомлялося, що ці ракети становлять потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів.

Також стало відомо, що Росія почала передавати КНДР більше зброї. Зокрема у Службі зовнішньої розвідки України (СЗР) наголосили, що Північна Корея отримує ракети та бойові літаки, серед яких МіГ-29 і Су-27.

