Українські військові повідомляють про масштабний збій супутникового інтернету.

Вранці понеділка, 15 вересня, вдовж усієї лінії фронту знову зафіксовано збій у роботі Starlink.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" о 07:28 на фронті зафіксовано масштабний збій у роботі системи супутникового зв’язку.

Сервіс, який активно використовується українськими військовими для координації дій та управління безпілотниками, тимчасово вийшов з ладу на всій передовій. Деталі щодо причин перебоїв наразі не повідомляються.

Starlink від компанії SpaceX залишається ключовим елементом зв’язку для українських Сил оборони, особливо в зонах, де традиційна інфраструктура знищена або недоступна.

Як зазначається на сайті Starlink, система супутникового звʼязку працює з перебоями в усьому світі.

"Зараз спостерігається погіршення якості обслуговування Starlink. Наша команда досліджує причину проблеми", - йдеться у заяві компанії.

О 8:02 "Мадяр" уточнив, що супутниковий звʼязок поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX.

Ситуація зі Starlink

Нещодавно міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі Х напсиав, що Польща не зможе платити за Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про продовження допомоги для українських біженців.

Однак згодом з’явилась реакція на цей допис керівника канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, який запечив твердження міністра.

На тлі цих новин голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Україні треба мати альтернативні способи передачі інформації та зв’язку для військових.

