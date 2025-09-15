Через розвиток технологій дешевих БПЛА небезпека в тилу збільшується.

Дешеві FPV-дрони за останні роки повністю змінили картину сучасної війни. А їхнє нове покоління, кероване оптоволокном, і зовсім змусило військових інакше вибудовувати оборонні плани. Адже, через їхнє масове застосування в прифронтових районах, тепер неможливо передбачити, куди припаде наступний удар, адже ціллю може стати не тільки військовий об'єкт, а й звичайний автомобіль на дорозі.

Тому вздовж ключових транспортних маршрутів біля лінії зіткнення почали з'являтися масивні захисні сітки, які повинні вберегти техніку від прямого попадання БПЛА. Кореспондент Telegraf продемонстрував, який вигляд мають ці "антидронові" лінії в районі Краматорська.

На знімках ЗМІ видно: металеві конструкції простягнулися на значну відстань, перекриваючи місця, де можуть рухатися колони постачання, українські військовослужбовці чи автомобілі екстрених служб.

Однак хаотична тактика російських атак зводить передбачуваність до мінімуму - удари часто наносяться по будь-яким цілям, які опиняються в зоні досяжності. Через це на узбіччях доріг нерідко залишаються понівечені та занедбані цивільні машини з явними слідами влучання.

