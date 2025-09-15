Маккол відкрито підтримував Україну у війні з Росією, протистоячи своїм колегам-республіканцям, які висловлювали побоювання з приводу надсилання Україні американської допомоги.

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, один із найвідданіших прихильників України в Конгресі США, який у січні залишив посаду голови Комітету Палати представників у закордонних справах, заявив, що не домагатиметься переобрання до Конгресу 2026 року. Про це пише CNN.

"Я збираюся залишитися на решту терміну. Але я шукаю новий виклик у тій самій сфері, яка буде пов'язана з національною безпекою і зовнішньою політикою, але просто в іншій галузі", - заявив він в інтерв'ю в неділю.

Маккол, прихильник жорсткої зовнішньої політики, шість років пропрацював у Комітеті у закордонних справах, зокрема два роки на посаді голови та шість років очолював Комітет із внутрішньої безпеки.

У Конгресі він різко критикував хаотичне виведення американських військ з Афганістану 2021 року, очоливши Комітет Палати представників у закордонних справах, який підготував доповідь, що звинувачує адміністрацію Байдена в поспішному виході з найтривалішої війни США.

Він також відкрито підтримував Україну у війні з Росією, протистоячи своїм колегам-республіканцям, які висловлювали побоювання з приводу надсилання Україні американської допомоги.

Також у недільному інтерв'ю Маккол заявив, що, на його думку, Путін "маніпулює президентом" і не діє сумлінно щодо США, намагаючись покласти край війні, але додав, що Трамп "усвідомлює, що Путін не веде сумлінних переговорів, не йде на поступки, і з ним потрібно розібратися".

"Я думаю, що чим більше Путін дратує президента, тим краще ми зможемо захистити НАТО і Україну", - сказав Маккол.

Конгрес США і санкції проти Росії

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес США не буде вводити санкції проти РФ без згоди президента Дональда Трампа.

При цьому ЗМІ писали, що в Конгресі планують реанімувати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії. Ідея полягає в тому, щоб виставити на голосування одним пакетом закон про бюджет, який потрібен республіканцям, і закон про санкції проти РФ.

