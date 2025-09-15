За його словами, Європа перебуває тільки на старті шляху зі зміцнення загальної обороноздатності.

Росія являє собою гостру загрозу для "кожної розсудливої країни", і Європа тільки на самому початку шляху з відновлення своєї оборони, заявив прем'єр-міністр Естонії Крістьєн Міхал. Він закликав європейських союзників по НАТО почати спільні закупівлі озброєнь і вилучити майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Як і Польща з її балтійськими сусідами Литвою та Латвією, Естонія має спільний кордон з Росією і розглядає здатність альянсу стримувати Москву від нападу на східний фланг як питання існування, пише The Times.

Усі чотири прикордонні країни планують збільшити військові витрати до більш ніж 5% ВВП у найближчі два роки та паралельно зводять укріплення вздовж кордонів із Росією та Білоруссю, включно зі "стіною дронів" із десятками тисяч датчиків, з'єднаних штучним інтелектом з антидроновими системами, ідеться в матеріалі.

Після того, як російські БПЛА вкотре перетнули польський кордон і порушили повітряний простір Естонії за допомогою військового вертольота Мі-8, Міхал заявив, що багаторічні попередження його країни про російську агресію повністю підтвердилися.

"Росія - це гостра загроза для Європи, для НАТО, для кожної розсудливої країни світу. Раніше нас навіть вважали трохи параноїками, коли ми говорили про загрози з боку Росії. Але зараз усе, про що ми попереджали, стало реальністю", - наголосив він.

Естонія підкреслює, що розглядає російський імперіалізм і агресивність як загрозу не тільки своїм найближчим сусідам, а й усьому альянсу, а також іншим регіонам світу, де російські найманці намагалися закріпитися, наприклад, у країнах Африки на південь від Сахари.

Міхал припустив, що якщо в Україні буде досягнута мирна угода або ситуація "замороженого конфлікту", десятки тисяч демобілізованих російських солдатів можуть "розплескатися" і дестабілізувати регіони далеко за межами Європи - подібно до того, як це зробила приватна військова компанія "Вагнер".

Міхал вважає, що Європа поки ще дуже далека від того рівня військової потужності, який необхідний для стримування Кремля:

"Європі належить пройти довгий шлях, щоб стати набагато сильнішою. Зараз ми все ще на старті".

Він також хотів би, щоб європейські союзники об'єднували ресурси і закуповували озброєння разом, щоб знизити їхню вартість.

Раніше УНІАН повідомляв про справжню мету провокації РФ. Вторгнення російських дронів у Польщу навряд чи було спробою перевірити готовність НАТО протидіяти таким загрозам. Це було частиною зусиль РФ з військового придушення саме України.

Крім того, ми також повідомляли про реакцію США на подію. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо зазначив, що висновки ще рано робити. "Немає сумнівів у тому, що вони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були дрони націлені на те, щоб летіти до Польщі", - задався питанням держсекретар.

