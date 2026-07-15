У Греції розширять один із найвідоміших пляжів, щоб врятувати легендарне судно

Берегову лінію планують посунути на 30 метрів, для чого використають тисячі кубометрів гравію.

Грецька влада оголосила про масштабний проєкт із захисту одного з найвідоміших пляжів країни – Навайо (Navagio) на острові Закінф. Як повідомляє The Independent, мета робіт – зберегти знаменитий затонулий корабель "Панайотіс" (Panagiotis), який поступово руйнується через ерозію узбережжя та вплив морських хвиль.

Про плани повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час свого щотижневого звернення, пише ЗМІ. Зазначається, що проєкт передбачає розширення пляжу приблизно на 30 метрів у бік моря. Для цього, за даними видання Ekathimerini, хочуть використати близько 45 тисяч кубометрів гравію, що дозволить віддалити корпус судна від хвиль і сповільнити його руйнування.

Пояснюється, що суховантаж MV Panagiotis сів на мілину біля узбережжя Закінфа ще у жовтні 1980 року. Згодом він став головною туристичною пам'яткою острова, а пляж Навайо – одним із найвпізнаваніших місць Греції.

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Наразі доступ до Навайо закритий щонайменше до 31 жовтня. Таке рішення ухвалили через небезпеку зсувів після перевірок, проведених Грецькою організацією з планування та захисту від землетрусів (OASP).

Коли саме розпочнуться роботи зі зміцнення узбережжя, поки не повідомляється.

Водночас у муніципалітеті Закінфа заявили, що відновлення узбережжя та збереження корабля Panagiotis відкриває "новий етап відповідальності, співпраці та важливих перетворень" для майбутнього найціннішої природної пам'ятки острова.

Якщо раніше рішення щодо управління цією туристичною локацією ухвалював центральний уряд Греції, то тепер за її подальший розвиток відповідатиме муніципалітет Закінфа у співпраці з Національним технічним університетом Афін.

Мер Закінфа Георгіос Стасінопулос наголосив, що корабель є не лише головною туристичною принадою острова, а й всесвітньо відомим символом Закінфа, який необхідно зберегти для майбутніх поколінь.

За його словами, місцева влада готова реалізувати цей амбітний проєкт, щоб забезпечити захист природної спадщини острова та створити умови для його сталого розвитку.

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Нагадаємо, за Полярним колом, у норвезькому архіпелазі Шпіцберген, розташоване Лонгʼїрбюен – найпівнічніше постійне поселення у світі. Там мешкає приблизно 2500 людей, а саме місто займає всього 10,4 квадратного кілометра. Однак населений пункт має все необхідне для комфортного життя. У ньому функціонують дитячий садок, школа, церква ресторан, музей тощо.

Водночас продуктовий магазин - лише один. Тому місцеві жителі та туристи покладаються тільки на нього. У цьому незвичайному поселенні є правило – діє заборона на котів та є обмеженнями на щомісячну купівлю алкоголю.

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