Пенсіонери в черзі за вакциною / фото mixmag.net
Поліцейські в англійському місті Саутенд-он-Сі в графстві Ессекс приїхали розганяти нелегальний рейв до будівлі місцевої масонської ложі, але виявили чергу пенсіонерів за вакциною від коронавірусу.
Читайте такожБританець загинув, святкуючи одужання від ракуЯк пише Mixmag, про збори поліції доповів один з місцевих жителів.
Зазначається, що заявник побачив натовп біля конференц-центру і вирішив, що там в порушення діючих коронавірусних обмежень проходить вечірка.
Але коли поліцейські приїхали на місце, то замість рейверів виявили десятки людей у віці 80 років, які очікували на вакцинацію.
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