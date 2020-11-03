Користувачі мережі не зрозуміли, хто такий Сарік і чому його думка так важлива для Зеленського і багатьох простих громадян, які підписані на канали і сторінки президента України в мережі.

У мережі різко висміяли емоційну відповідь президента України Володимира Зеленського своєму колезі по кіноіндустрії, російському кінорежисеру вірменського походження Саріку Андреасяну, яку він опублікував на своїх офіційних сторінках в соцмережах.

Нагадаємо, раніше Андреасян звинуватив Зеленського в тому, що Київ нібито постачає фосфорні бомби Азербайджану для знищення вірменського населення. У зв'язку з цим президент України написав йому довгий лист, що починався зі слів «Розумію, Сарік, що це дійсно болить».

Однак користувачі мережі не зрозуміли, хто такий Сарік і чому його думка так важлива для Зеленського і багатьох простих громадян, які підписані на канали і сторінки президента України в мережі. І чи не переплутав, випадком, президент свою особисту пошту з офіційною.

Нагадаємо, Сарік Андреасян, який зняв фільми "Службовий роман. Наш час","Мами"," Пограбування по-американськи" та інші звернувся в Instagram до українського президента. Він звинуватив Зеленського, що Київ нібито продає Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

Хто така Еріка і Моніка і при чому тут Зеленський?

У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, яке, зокрема, було присвячене поверненню додому українців, які залишилися за кордоном під час пандемії. Через технічну помилку звернення президента України Володимира Зеленського на телеканалі ICTV супроводжувалося дивними субтитрами. Зокрема, інструкції Зеленського громадянам України супроводжували такі підписи: "Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете...", " Крістіане, принеси драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору" та інші.

У 2019 році після скандалу навколо телефонної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через яку американському лідеру загрожував імпічмент, українського лідера прозвали "Монікою Зеленськи".

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Автор: Денис Прядко