Намальовану карикатуру Гринів виставив на аукціон.

Депутат Львівської міської ради (фракція "Європейська солідарність") Юрій Гринів, який раніше намалював під час засідання портрет Володимира Путіна, пояснив, чому скоїв подібний вчинок.

На своїй сторінці у Facebook Гринів пояснив, що любить малювати карикатури й про це відомо його друзям. За словами депутата, зазвичай плоди своєї творчості він комусь дарує, проте на малюнок з Путіним чекає інша доля.

"Вчорашню - копію відомої карикатури ПТН ПНХ, яку малюють, як правило, на туалетному папері і футболках, хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилось велика кількість знайомих, що захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід і всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна 1 грн", - написав він.

У коментарях стартова ціна вже зросла до 1500 гривень, "торг" триває.

Раніше УНІАН писав, що депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання в сесійній залі. За цим процесом його помітили львівські журналісти.

Автор: Юрій Годован