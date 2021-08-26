Орган 60-річного мешканця села Чорнобаївка почав розпухати, знадобилася допомога лікарів.

На Херсонщині 60-річний чоловік опинився у курйозній ситуації. Мешканець села Чорнобаївка чомусь вирішив "прикрасити" свій дітородний орган золотим кільцем, яке зазвичай люди носять на пальцях рук. Але зняти ювелірне "оздоблення" зі свого органу чоловік не зміг.

Про це повідомляє видання "Типовий Херсон".

Так, 60-річний мешканець Херсонщини з невідомих причин забажав надіти на свій дітородний орган звичайне кільце. Чоловік втілив своє дивне бажання у життя, проте наслідки такого "прикрашання" він не обдумав. Інтимний орган почав розпухати, зняти кільце вже не вдавалося.

Тоді чоловік занепокоївся та спробував "визволити" свій орган від кільця самотужки. Потім він наважився викликати медиків швидкої допомоги. Проте спеціалісти бригади також не могли зняти кільце. Тому чоловіка вирішили госпіталізувати до лікарні.

Читайте такожЖінці заборонили відвідувати зоопарк через "близькі стосунки" з шимпанзе (відео)Вже там невдалу прикрасу для дітородного органу розпилили. Після "операції з визволення" чоловік втік з лікарні та навіть не подякував медикам за допомогу. Чоловік відбувся легким переляком, травм від небезпечних ігор з прикрасами він не отримав.

За інформацією видання, 60-річний мешканець села часто дивує людей своїми витівками. Його вважають диваком.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чернівцях чоловіка підозрюють у шахрайстві через те, що він замінив у супермаркеті дорогі цінники на дешеві.

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Автор: Іван Бойко