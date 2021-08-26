У нього були явні ознаки сп'яніння.

У Херсонській області чоловік погрожував підірвати гранату у рейсовому автобусі.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Подія сталася біля міста Берислав. Водій автобуса, який прямував із селища Лазурне в місто Кам’янське (Дніпропетровська область), повідомив в поліцію, що агресивно налаштований чоловік погрожує підірвати гранату.

В автобусі знаходилися 26 пасажирів. Прибулі поліцейські при поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів не виявили.

Читайте такожУ Запоріжжі п'яний чоловік намагався повісити свого собаку (фото)Правопорушником виявився 51-річний мешканець Дніпропетровської області, який направлявся з відпочинку додому.

У нього були явні ознаки сп'яніння. Він пояснив, що хотів покурити, але водій відмовився зробити зупинку.

У відношенні пасажира були складені адміністративні матеріали за ст. 173 "Дрібне хуліганство" та ст. 178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" КУпАП.

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Автор: Людмила Жерновська