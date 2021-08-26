Таким чином підозрюваний заволодів товарами на 1 тисячу 500 гривень.

У Чернівцях 35-річний чоловік знайшов невдалий метод економії. Він переклеїв цінники на дорогих товарах та "здешевив" продукти штрих-кодами з бюджетними цінами. Проте лайфхак виявився сумнівним, тепер вигаднику загрожує тюрма.

Про незвичайне шахрайство, у якому підозрюють чоловіка, повідомила прес-служба Національної поліції у Чернівецькій області.

Так, на початку серпня працівники одного з супермаркетів Чернівців звернулися у поліцію. Вони розповіли, що невідома особа вчинила шахрайство та заволоділа товарами, загальна сума яких складає майже 1 тисячу 500 гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та пошук правопорушника.

Згодом поліція встановила особу людини, яка підозрюється у шахрайстві. Правоохоронці вважають, що до інциденту може бути причетний 35-річний мешканець Чернівців.

"Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік здійснював покупки у магазині та, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші. Внаслідок цих шахрайських дій чоловік завдав збитків супермаркету на 1 тисячу 500 гривень", - повідомили у прес-службі.

Читайте такожУ Чорногорії оголосили переможця чемпіонату з лініТепер правопорушнику загрожує до трьох років тюрми, копи повідомили йому про підозру у вчиненні проступку, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про шахрайство.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що жінці заборонили відвідувати зоопарк через "близькі стосунки" з шимпанзе.

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Автор: Поліна Кузенко