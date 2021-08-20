Тепер це гасло було чутно чітко та впевнено / фото - УНІАН, Олександр Синиця

На репетиції параду до Дня Незалежності військові відточували українські вітання та національні гасла. Під час цього вони також проскандували матюкливу кричалку про Путіна. 

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц". 

Так, військові кричали "Слава Україні! Героям Слава!" та інші вітання. Все це з оплесками приймали глядачі репетиції. А коли українські бійці відповіли нецензурним словом на гасло про Путіна, публіка почала плескати у долоні ще більше.

Читайте такожУкраїнець зробив татуювання Зеленського на нозі: у мережі сміються (фото)Цей момент потрапив на відео. У публікації від Telegram-каналу додали, що тепер гасло чутно чітко та впевнено. Ці слова адресовані подіям минулого дня, 19 серпня. На вчорашній репетиції військові співали пісеньку про Путіна, проте у мережі з'явилося багато стверджень про те, що відео з нецензурною лексикою несправжнє. 

Як повідомляв УНІАН, у пропагандистки Скабєєвої трапилася словесна істерика через популярну пісню про Путіна, яку співали на репетиції.

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Автор: Поліна Кузенко