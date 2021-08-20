На пісеньці історія не закінчилася, під оплески глядачів учасники колони прокричали "Слава Україні" та інші гасла.

На репетиції параду до Дня Незалежності військові відточували українські вітання та національні гасла. Під час цього вони також проскандували матюкливу кричалку про Путіна.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц".

Так, військові кричали "Слава Україні! Героям Слава!" та інші вітання. Все це з оплесками приймали глядачі репетиції. А коли українські бійці відповіли нецензурним словом на гасло про Путіна, публіка почала плескати у долоні ще більше.

Читайте такожУкраїнець зробив татуювання Зеленського на нозі: у мережі сміються (фото)Цей момент потрапив на відео. У публікації від Telegram-каналу додали, що тепер гасло чутно чітко та впевнено. Ці слова адресовані подіям минулого дня, 19 серпня. На вчорашній репетиції військові співали пісеньку про Путіна, проте у мережі з'явилося багато стверджень про те, що відео з нецензурною лексикою несправжнє.

Як повідомляв УНІАН, у пропагандистки Скабєєвої трапилася словесна істерика через популярну пісню про Путіна, яку співали на репетиції.

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Автор: Поліна Кузенко