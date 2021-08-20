У Міноборони уточнили, на яких вулицях і в який час буде обмежений проїзд у зв'язку з репетицією і проведенням параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

У центрі Києва у зв'язку з проведенням репетиції військового параду перекрито рух транспорту.

У Міністерстві оборони України нагадали, що у дні репетицій (20, 22 серпня) та під час проведення заходів з нагоди 30-річчя Незалежності України (24 серпня) у Києві передбачено перекриття руху транспорту.

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Зокрема 20, 22 серпня:

з 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. академіка Туполєва, просп. Перемоги, маршала Рибалка, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича;

з 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від пл. Либідська до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від пл. європейської до кріпосного пров.), Петровській алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької);

з 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул.Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В'ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

24 серпня передбачено:

з 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. академіка Туполєва, просп. Перемоги, маршала Рибалка, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича;

з 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул.Великій Васильківській (на ділянці від пл. Либідської до вул. Хрещатик), з 06:00 до 16: 00 орієнтовно — на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного провулку), Петрівській алеї, Парковій дорозі.

Окремо можливі перекриття руху транспорту під час заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона:

з 22 по 24 серпня - на Парковій дорозі;

з 06:00 20 серпня до 24 серпня - на вул. Михайла Грушевського;

з 06: 00 23 серпня до закінчення заходів — на вул.Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ра Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малої Житомирської (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).

У повідомленні Міноборони зазначається, що, крім того, під час репетицій 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Громадський транспорт Києва також працюватиме зі змінами в дні проведення репетицій параду і безпосередньо 24 серпня - в День Незалежності.

Скільки було репетицій параду:

Сьогодні в місті проведуть третю репетицію параду.

Перша репетиція відбулася 3 серпня на злітній смузі ДП Антонов у Києві. У ній взяли участь тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур. Також залучили кінологів зі службовими собаками.

Друга масштабна репетиція відбулася в середу, 18 серпня. Через це в місті перекрили понад 20 центральних вулиць. У підготовці взяли участь майже п'ять тисяч осіб, у тому числі представники Сухопутних військ, ВМС, Повітряних Сил, Сил спецоперацій, десантно-штурмових військ, а також підрозділи Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС.

Парад до Дня Незалежності: як це буде

У Києві на Хрещатику пройдуть три колони:

Піша - представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічні підрозділи України.

Повітряна - повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне підприємство "Антонов".

Механізована - озброєння і військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів.

Обіцяють, що з Труханового острова додатково запустять артилерійський салют, а в кінці параду буде проліт бойових літаків, спуск сигнальних ракет і дим, пофарбований у кольори державного прапора України.

Автор: Інна Андаліцька