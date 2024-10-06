У ХVІ столітті у провінції Шеньсі на північному заході Китаю стався масштабний землетрус.

23 січня 1556 року в Китаї було справжнім жахом. Згідно з більшістю версій вчених, у цю доленосну дату загинуло більше людей, ніж у будь-який інший день в історії, причому переважна більшість цих смертей сталася в провінції Шеньсі на північному заході Китаю, пише IFL Science.

Зазначається, що винуватцем став масштабний землетрус, викликаний ковзанням обох розломів Вейнань і Хуасянь. За оцінками, підземні поштовхи, епіцентр яких був поблизу міста Хуасянь, забрали життя 830 000 людей. При цьому ніхто не знає точної кількості загиблих або кількості людей, які померли в день катастрофи:

"Приблизно одна третина жертв загинула в результаті падіння будівель, обвалу печерних помешкань і зсувів одразу після землетрусу, а решта померли від хвороб і голоду в наступні тижні".

При цьому видання зазначає, що з магнітудою від 8 до 8,3 сумно відомий землетрус у Шеньсі був далеко не найсильнішим землетрусом, який довелося пережити людству, але очолив список найбільш смертоносних катастроф такого роду в історії людства. Другий найбільш смертоносний землетрус стався в 1976 році, також у Китаї, і обірвав життя близько 655 000 людей.

"Враховуючи, що населення планети в 1556 році все ще становило менше півмільярда, кількість загиблих у Шеньсі майже напевно є найбільшою відносною втратою людських життів за один день. Цілком можливо, що він також є рекордсменом за найбільшою абсолютною кількістю смертей", - пише видання.

Автори зазначають, що найбільш смертоносним днем в історії людства вважається ніч з 9 на 10 березня 1945 року, коли бомбардування США під назвою "Операція Мітингхаус" убило 100 000 людей у ​​Токіо. Для порівняння, атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі в серпні того ж року забрали близько 66 000 і 39 000 життів відповідно:

"Минуло майже півтисячоліття після землетрусу в Шеньсі, але світ ще не побачить ще один такий смертоносний день, як той жахливий січневий четвер".

Останні природні катаклізми

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Жителі краю покинули свої будинки. Після самого землетрусу сталася серія афтершоків. Незабаром на Камчатці почалося виверження вулкана Шивелуч. В Усть-Камчатську вже випав вулканічний попіл.

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