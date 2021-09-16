Мужичину в обладунках не впустили в ТРЦ.

Курйозний випадок стався в одному з київських торгово-розважальних центрів. У будівлю не пропустили лицаря.

Відповідне відео оприлюднили в Telegram-каналі "Киев Сейчас".

На кадрах видно чоловіка в лицарських обладунках, який зайшов в ТРЦ, але на ньому спрацювала рамка металошукача. Чоловік навіть виклав телефон і ключі, але і це не допомогло – рамка все одно спрацювала.

При цьому охоронець заявив, що його в такому вигляді не пропустять в ТРЦ.

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Лицар зробив ще кілька спроб все ж прорватися в ТРЦ, але безрезультатно.

Імовірно, інцидент стався в ТРЦ Ocean Plaza.

Як раніше повідомляв УНІАН, у київському ТРЦ Осеап Plaza жінка напала на дівчину і розсікла їй чоло парасолькою. Інцидент стався, коли дівчина з другом виходила з ТРЦ.

"Я зупинилася перед заходом на ескалатор. Ця жінка разом з чоловіком, ймовірно, йшли позаду мене, тому що я відчула тільки сильний поштовх і фразу: "ти стоїш або ти йдеш?". Я пропустила цей момент, і коли ми вже спустилися вниз, ми пішли швидше них. І я обернулася подивитися на дівчину, на що почула фразу: "що ти дивишся на мене? Що, сказати мені щось хочеш?". Я відповіла:" Хочу і дивлюся", - розповіла дівчина.

У відповідь та, за її словами, підбігла і штовхнула в напрямку дверей.

Автор: Анастасія Горбачова