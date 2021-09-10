Дитину доставлено та госпіталізовано до місцевої дитячої лікарні.

У Житомирі молодий водій переїхав трирічну дівчинку на автостоянці торговельно-розважального комплексу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 9 вересня, близько 15:20. 19-річний водій автомобіля Opel, рухаючись назад при виїзді з парковки, здійснив наїзд на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.

Унаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитину доставлено та госпіталізовано до місцевої дитячої лікарні.

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Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на днях в Одеській області підліток на мопеді важко травмував 7-річну дівчинку. 15-річний підліток на мопеді Honda збив дитину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалу госпіталізували, зараз вона у важкому стані в лікарні.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, ДТП сталося в центрі Кілії. Коли місцева мешканка, учениця 3-го класу Катерина Борщ переходила дорогу, її збив мопед. Вона впала і сильно вдарилася головою, після чого впала в кому. Її доставили в місцеву лікарню, а потім перевезли в Одеську обласну клінічну лікарню. Зараз дитина вийшла з коми.

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Автор: Денис Прядко